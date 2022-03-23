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الأربعاء، 23-03-2022 01:06 م

اتفاق أمريكي-بريطاني على إزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم

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الوكيل الاخباري-أعلنت الولايات المتّحدة أنّها توصّلت مع بريطانيا الثلاثاء إلى اتّفاق تزيل بموجبه واشنطن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 على صادرات الصلب والألومنيوم البريطانية على أن تتراجع لندن عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها ردّاً على ذلك على عدد من الصادرات الأمريكية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان مشترك إنّ ”هذا الاتفاق المهمّ لن يساهم فحسب في ضمان قابلية صناعات الصلب والألمنيوم للاستمرار على المدى الطويل، بل سيحمي الوظائف الأميركية أيضاً، وسيرفع أيضاً الرسوم الانتقامية عن أكثر من 500 مليون دولار من الصادرات الأميركية إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك المشروبات الروحية ومنتجات زراعية مختلفة ومواد استهلاكية“.

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