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الأربعاء، 21-06-2023 04:08 م

اليورو ثاني أهم عملة في العالم 20 % من احتياطات النقد الأجنبي

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الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء، أن اليورو حافظ على مكانته كثاني أهم عملة في العالم في العام الماضي، الذي تأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم المرتفع.

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وأوضح أن حصة العملة الأوروبية الموحدة في احتياطات النقد الأجنبي الرسمية في جميع أنحاء العالم ارتفعت بعد تعديلها وفقا لأسعار الصرف بنسبة 0.5% لتصل إلى 20.5%.


وبحسب البنك، استمر الدولار هو العملة الاحتياطية الأكثر استخداما وبفارق ملحوظ عن غيره من العملات حيث وصلت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في العام الماضي إلى 59 % .

 

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يحث منذ فترة طويلة على إحراز تقدم في توحيد الأسواق المالية وأسواق رأس المال في أوروبا بما في ذلك المضي قدما في تطوير اتحاد لسوق رأس المال.

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