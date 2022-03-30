الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 11:05 ص

انتعاش أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- انتعشت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أجرى المستثمرون تقييما حذرا لتوقعات تراجع التصعيد في أوكرانيا، والتي دخلت حربُها شهرها الثاني، وأحدثت اضطرابًا في الأسواق في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي في نيويورك بأكثر من 2% لتقترب من 107 دولارات للبرميل، بعد أن خسرت أكثر من 8٪ خلال الجلستين السابقتين، فيما زاد خام برنت القياسي العالمي 2% إلى 112 دولاراً للبرميل.

وبينما عرضت روسيا "تقليص عملياتها العسكرية بشكل أساسي في شمال أوكرانيا"، قال شخص مقرب من الكرملين إن وقف التصعيد لا يعني وقف إطلاق النار أو الانسحاب الكامل للقوات من جميع أنحاء العاصمة كييف. كما حذرت الولايات المتحدة من إعلان التقدم في المفاوضات.

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