السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 06:30 ص

النفط يسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر

نفط3


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق، الجمعة، ولكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر، مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الهجوم الذي وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

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وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008، ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض.
وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات، الجمعة، بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار، بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1 في المئة، الجمعة، لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولار أو 3.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.

 

سكاي نيوز


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