الأربعاء 02-03-2022
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الأربعاء، 02-03-2022 11:02 ص

ارتفاع إنتاج روسيا النفطي في فبراير إلى 11.03 مليون برميل يومياً

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الوكيل الاخباري- كشفت حسابات رويترز، اليوم الأربعاء، بناء على تقرير لوكالة إنترفاكس للأنباء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في فبراير/شباط إلى 11.06 مليون برميل يوميا في حين تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.

وزاد الإنتاج من 11 مليون برميل في اليوم في يناير/كانون الثاني في حين قالت إنترفاكس إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الإجمالي بالأطنان بلغ 42.23 مليون طن الشهر الماضي بالمقارنة مع 46.35 مليون في يناير/كانون الثاني الذي كان عدد أيامه يزيد ثلاثة أيام.

وتواجه روسيا صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، نقلاً عن رويترز.

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