انتعاش النشاط الصناعي في الصين بعد إلغاء قيود كورونا

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية توسع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر كانون الثاني الحالي بعد 4 أشهر من الانكماش، وذلك مع انتعاش الاقتصاد الصيني في أعقاب تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بكورونا.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، وهو المقياس الرئيس لإنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 50.1 نقطة، بحسب بيانات "المكتب الوطني للإحصاءات.

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أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل قطاع الخدمات والبناء فقد ارتفع الى 54.4 نقطة.



وتخلت بكين الشهر الماضي بشكل فجائي عن سياسة "صفر كوفيد" لكبح انتشار فيروس كورونا التي شملت عمليات إغلاق صارمة، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة وعرقل الأعمال في البلاد. ( الاقتصادية )

