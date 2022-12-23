السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

لماذا لا تتحقق توقعات البنوك عالمياً.. وما هو تأثيرها على الأسواق؟

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الجمعة، 23-12-2022 11:51 م

لماذا لا تتحقق توقعات البنوك عالمياً.. وما هو تأثيرها على الأسواق؟

ؤيييي


الوكيل الاخباري - العديد من كبرى البنوك العالمية والبيوت المالية، تصدر تقارير تحدد فيها أهدافا سعرية لعدد من السلع، منها مثلا الذهب ، بأنه ممكن يرتفع إلى مستويات 4 ألاف دولار، أو بالنسبة إلى قائدة العملات المشفرة، بتكوين، التي يمكن أن تصعد إلى 250 ألف دولار، كما يرجح البعض أنها ستصل إلى 1 مليون دولار.

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تكون هذه التقارير مدعومة بالأسباب الموجبة لهذه الارتفاعات، ولكن مثلا إذا استعرضنا التوقعات السابقة لبعض كبرى البنوك الأميركية، حيث توقع "سيتي غروب" في عام 2020 أن يحطم سعر الذهب، المستوى القياسي الذي سجله عند مستويات 2070 دولاراً، ويصل إلى 2200 دولار للأونصة في المدى القريب حتى ثلاثة أشهر، وإلى 2400 دولار في غضون فترة تتراوح من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً.


وأيضا كان هناك توقعات من بنك "غولدمان ساكس" حيث رفع تقديراته في 2020  لسعر الذهب في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 2300 دولار للأونصة.


كما كان هناك نظرة إيجابية من "بنك أوف أمريكا" حيث وضع نطاقاً لسعر الذهب في غضون الثمانية عشر شهراً يتراوح بين 2000 و3000 دولار للأونصة.


ولكن الذي حصل، أن أسعار الذهب لم تحقق هذه الأهداف إطلاقاً، لا بل بدلا من الصعود بالنسبة إلى الحالة الأولى هبطت الأسعار إلى 1675 دولاراً، قبل أن تعود إلى الارتفاعات وتسجل مستويات قريبة من القمة السابقة، ولم تتحقق أيضاً توقعات "بنك أوف أمريكا" إذ كان نطاق سعر الذهب بين 1670 و2070 دولار للأونصة، وبالتالي كان هناك اختلاف كبير في الاتجاه.


الموضوع هنا أن المدة الزمنية هي بعيدة، ولا أحد يعرف ما سيحدث من تطورات خلال السنوات القادمة، وبالتالي سرعة الأحداث والتداعيات الكبيرة تحدث تغييرا كبيرا على جميع الأصعدة. ( سكاي نيوز )

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