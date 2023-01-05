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الخميس، 05-01-2023 05:37 م

انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية 40 قرشا

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، لليوم الخميس، 40 قرشا للغرام الواحد، عن التسعيرة الصباحية.

ووفق التسعيرة الثانية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رغبة لدى الأردنيين 37.40 دينارا لجهة الشراء من المحلات، و35.8 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 33.4 دينارا، وعيار 24 عند 43.9 دينارا.

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