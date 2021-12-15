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الأربعاء، 15-12-2021 10:00 ص

انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشاً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء، بقيمة وصلت إلى 30 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة فقد تراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين إلى 36.2 دينارا، والشراء إلى 34.7 دينارا.


كما انخفض سعر بيع عيار 24 إلى 42.8 دينارا، والشراء إلى 39.9 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 32.3 و29.3 دينارا على التوالي.

 

وتراجعت أسعار الذهب العالمية بنحو 1 في المئة، في تداولات يوم أمس الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الامريكية.


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