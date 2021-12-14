الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 14-12-2021 01:31 م

ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

حدود جابر


الوكيل الإخباري - كشف نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة أن حجم نقل البضائع الترانزيت بين الأردن وسوريا ارتفع خلال 2021 الى 900% مقارنة مع العام الماضي 2020. 

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واضاف أبو عاقولة لـ " الوكيل الاخباري" أن النقل مع العراق سجل انخفاضاً هذا العام بسبب الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا. 


ودعا الحكومة إلى اقرار تسهيلات أكثر على شركات النقل والتخليص، ومساعدتها في تجاوز الأزمات التي فرضتها الجائحة. 


وتوقع ابوعاقولة أن يرتفع حجم النقل الترانزيت أو عبر الموانئ في 2022. 

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