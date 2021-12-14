ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

الوكيل الإخباري - كشف نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة أن حجم نقل البضائع الترانزيت بين الأردن وسوريا ارتفع خلال 2021 الى 900% مقارنة مع العام الماضي 2020.

اضافة اعلان



واضاف أبو عاقولة لـ " الوكيل الاخباري" أن النقل مع العراق سجل انخفاضاً هذا العام بسبب الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا.



ودعا الحكومة إلى اقرار تسهيلات أكثر على شركات النقل والتخليص، ومساعدتها في تجاوز الأزمات التي فرضتها الجائحة.



وتوقع ابوعاقولة أن يرتفع حجم النقل الترانزيت أو عبر الموانئ في 2022.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة