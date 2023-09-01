الجمعة 01-09-2023
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الجمعة، 01-09-2023 04:30 م

انخفاض أسعار القمح عالمياً

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الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة للقمح إلى 5.7 دولار أميركي للبوشل في نهاية آب، لتسجل تراجعا شهريا بنحو 14%.

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وضغطت إشارات العرض القوية مع رهانات انخفاض الطلب على أسعار القمح خلال الشهر الماضي.


قالت روسيا إنها ستزيد من شحنات الحبوب في السنة التسويقية الحالية، حيث ارتفعت المخزونات مع توقعات بمحصول قياسي.


وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن توقعات الاستهلاك العالمي تم مراجعتها بانخفاض بمقدار 3.4 مليون طن إلى 796.1 مليون طن، وسط انخفاض استخدام الأعلاف في الاتحاد الأوروبي وانخفاض استخدام البذور من قبل الصين.

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