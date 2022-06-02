انخفاض أسعار القمح والذرة عالميا إلى أدنى مستوى في شهرين

الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثانية على التوالي، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين، إذ تأثرت بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح المواني الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.



وانخفضت أسعار الذرة إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع.



واستقرت أسعار فول الصويا، بدعم من توقعات بتوسيع المواد الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة لتشمله.



وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 47 سنتا إلى 10.41 دولار للبوشل عند الإغلاق بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل.

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