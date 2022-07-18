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انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

الإثنين، 18-07-2022 06:32 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط5


الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط بنحو دولارا واحدا في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الاثنين، مما قلص المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، حيث تحول الاهتمام مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلى تقليص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.54 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 96.05 دولار للبرميل عند الساعة 0055 بتوقيت غرينتش بعد صعودها 1.9 بالمئة يوم الجمعة.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 1.47 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 99.69 دولار للبرميل، لتتراجع بنسبة 2.1 بالمئة عن يوم الجمعة.


وأبلغت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يوم الأحد عن 691 حالة إصابة جديدة بكوفيد ليوم السبت، ارتفاعا من 547 في اليوم السابق، فيما سجلت الحالات المنقولة محليا أعلى مستوياتها منذ 23 مايو.


وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت "النفط يفتتح الأسبوع بشكل أكثر سلاسة حيث يستوعب السوق تأثير ارتفاع حالات كوفيد الجديدة في الصين على الطلب وبينما ينتظر السوق بحذر حدثا مهما إذا تم استئناف تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

 

سكاي نيوز


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