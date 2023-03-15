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الأربعاء، 15-03-2023 11:31 ص

انخفاض الذهب محليا 40 قرشا للغرام في التسعيرة الثانية

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية، اليوم الأربعاء، 40 قرشا للغرام، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

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بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأربعاء، 38.4 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.8 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 34.4 دينار -البيع-، مقابل 31.4 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 44.9 دينار -البيع-، مقابل 42.2 دينارا للشراء.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 


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