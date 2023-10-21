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السبت، 21-10-2023 01:06 م

انخفاض حاد للأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري- أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة الأميركية على انخفاض حاد أمس الجمعة في ظل قلق المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة واتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر. وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 1.27%.


وخسر المؤشر ناسداك المجمع 1.54%، بينما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.87% .
وفي أسواق النفط انخفضت أسعار الخام عند التسوية أمس بعد أن أطلقت حركة حماس سراح محتجزتين أميركيتين من غزة مما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 92.16 دولارا للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الأول -التي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الجمعة- 0.7% إلى 88.75 دولارا للبرميل.


كما انخفض عقد استحقاق ديسمبر/كانون الأول الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط عند التسوية واستقر عند 88.08 دولارا للبرميل.

 

الجزيرة


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