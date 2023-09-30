فرصة للشراء .. 5 دنانير انخفاض ليرة الذهب بالاردن اليوم

الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب اليوم السبت، بأنواعها "الإنجليزية والرشادية" من عيار 21 بمقدار 5 دنانير ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 308 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 269 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

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واشار ديب اليوم السبت بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" ان الأسواق العالمية اغلقت على ارتفاع لسعر الدولار نظرا للمؤشرات الاقتصادية التي صدرت في أمريكا مما انعكس على انخفاض سعر الذهب محلياً .

واشار ديب ان سعر الاونصة اغلق عند ١٨٤٩ دولارا بالتداولات العالمية .

وكانت قد شهدت اسعار الذهب اليوم انخفاض كبير بمقدار 70 قرشاً للغرام ، حيث بلغ سعر الذهب من عيار 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 37.8 للبيع للمواطنين مقابل 36.1 للشراء منهم







