فرصة كبيرة للشراء .. ليرة الذهب تسجل ادنى سعر في 2023 محلياً

الوكيل الاخباري - ليلى القرشي



اضافة اعلان

سجلت ليرة الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضاً كبيراً بأنواعها الإنجليزية والرشادية من عيار 21 ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 305 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 267 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .وأشار ديب في حديثه لـ "الوكيل الاخباري" إلى أن أسعار الليرة تسجل في الفترة الحالية أدنى سعر لها في العام الحالي 2023.ولفت ان سعر الاونصة وصل اليوم الثلاثاء لـ ١٨٢٧ دولارا في التداولات العالميةواستقر سعر غرام الذهب اليوم من عيار 21 عند 37.5 للبيع للمواطنين مقابل 35.8 للشراء منهم