انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، باستثناء مؤشر واحد، ولم تتمكن من تعويض خسائرها التي تكررت خلال الأيام الماضية.

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وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 158 نقطة ليغلق على 33507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 18 نقطة ليصل الى 13219 نقطة.



أما مؤشر (S&P500) فانخفض 11 نقطة ليستقر عند 4288 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 7 نقاط ليغلق عند 1787 نقطة.



وفي نهاية الأسبوع الماضي، كان اغلق مؤشر (داو جونز) عند 33963 نقطة ومؤشر (نازداك) عند 13211 نقطة ومؤشر (أسبي500) عند 4320 نقطة ومؤشر ({رسل2000) عند 1776 نقطة.



الى ذلك، استقر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) اليوم الجمعة، عند 91 دولارا للبرميل الواحد.



بترا