السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

غابات برقش: أمسية تراثية تحيي رصد "قمر الحصّادين"

تصريح صادر عن القوات المسلحة

حادث تصادم يخلف 15 إصابة على شارع الأردن - صور

الأردن ينهي المراجعة الثالثة للسياسة التجارية بنجاح

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي - فيديو

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الخلايلة: الأردن قطع شوطا كبيرًا في مسيرة الإصلاح الشامل

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 4 مليار دينار قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا في 2022

ليس الألعاب النارية.. صديق عريس حريق نينوى يفجر مفاجأة بشأن سبب الكارثة

 
الجمعة، 29-09-2023 11:56 م

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

1696019972609


الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، باستثناء مؤشر واحد، ولم تتمكن من تعويض خسائرها التي تكررت خلال الأيام الماضية.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 158 نقطة ليغلق على 33507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 18 نقطة ليصل الى 13219 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فانخفض 11 نقطة ليستقر عند 4288 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 7 نقاط ليغلق عند 1787 نقطة.


وفي نهاية الأسبوع الماضي، كان اغلق مؤشر (داو جونز) عند 33963 نقطة ومؤشر (نازداك) عند 13211 نقطة ومؤشر (أسبي500) عند 4320 نقطة ومؤشر ({رسل2000) عند 1776 نقطة.


الى ذلك، استقر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) اليوم الجمعة، عند 91 دولارا للبرميل الواحد.


بترا

إقرأ ايضا
الدولار-الأمريكي

الدولار الأميركي يتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام

444

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري في 7 أشهر بسبب مخاوف الفائدة

7

السعودية.. جذب 70 مليون سائح دولي سنويا بحلول 2030

7

الهند تزيد وارداتها من النفط الروسي والعراقي الأقل سعرا

1695985887009

تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في عامين

227428_4_1695977254

نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي

أخبار متعلقة
64f58ff04236040d954bde33

ماذا حل بالليرة التركية بعدما خالف التضخم التوقعات؟

64f58d604c59b73f6c6b7d9c

وزير الخزانة البريطاني: التضخم سيرتفع هذا الشهر

64f58d044c59b7458d737254

تركيا.. بيانات التضخم تخالف التوقعات

64f57d354c59b72e5731c33e

أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في عام

64f178c64c59b72b427c62f4

ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى الأردن إلى 464 ألف برميل في آب

64f192474c59b72cfa6aced6

أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا