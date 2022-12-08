انخفاض سعر صرف الدولار في السوق العراقية

الوكيل الاخباري- سجل سوق العملات بالعراق، اليوم الخميس، انخفاضا لأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

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وقال مصدر في بورصة العملات بسوق الكفاح ببغداد، إن أسعار بيع الدولار سجلت اليوم، انخفاضا طفيفا مقارنة مع الأيام الماضية.



وتابع، سجلت أسعار بيع الدولار 150200دينار لكل 100دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 150100دينار لكل 100 دولار.



وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار بيع الدولار أمام الدينار العراقي ليبلغ 150300دينار لكل 100دولار في أول حالة ارتفاع بعد ان كانت على مدى سنتين مضت بحدود 1480دينارا لكل 100 دولار.

بترا