الأربعاء 04-11-2020
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الأربعاء، 04-11-2020 04:07 م

انخفاض صادرات إربد بنسبة 27 بالمئة

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الوكيل الإخباري- انخفضت صادرات محافظة إربد لشهر تشرين الأول الماضي بنسبة 27 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وبلغت الصادرات 63 مليون دولار للشهر الماضي مقابل 86 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2019 ، بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد.


وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان إن صادرات مدينة الحسن الصناعية شكلت 93 بالمئة من إجمالي صادرات المحافظة، وأن السوق الأمريكي استوعب 68 بالمئة من حجم هذه الصادرات.


وأشار إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حافظ على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بحجم صادرات بلغت 84 بالمئة من صادرات المحافظة رغم انخفاضه خلال الشهرين الماضيين، ما يظهر مدى تأثير جائحة كورونا على القطاع التصديري الأبرز، في حين شهدت قطاعات الصناعات الغذائية والعلاجية والطبية نموا نسبيا للشهر الثاني على التوالي.


 




 

 


 

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