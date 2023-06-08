انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى مستوى قياسي

الوكيل الاخباري - كشفت بيانات اليوم أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفض إلى مستوى متدن جديد على نحو قياسي في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو إلى 5.7- مليار دولار، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، في حين تسعى السلطات إلى تلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة التركية .

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وانخفض صافي احتياطيات البنك المركزي بنحو 1.3 مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى مسجل منذ بدء نشر البيانات في 2002.



وانخفض صافي الاحتياطيات بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002 مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال فترة الانتخابات.



وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي في الأعوام القليلة الماضية بسبب تدخلات باهظة التكلفة في السوق وغيرها من جهود تهدئة الطلب على النقد الأجنبي.