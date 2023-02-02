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الخميس، 02-02-2023 06:47 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

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الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب في الأردن، مساء الخميس، انخفاضا بواقع 70 قرشا للغرام الواحد، بحسب النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 38.9 دينار، و37.2 دينار للشراء.

كذلك انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 45.4 دينار، في حين انخفض سعر الشراء إلى 42.7 دينار.

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط 34.7 دينار، و31.7 دينار للشراء.

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