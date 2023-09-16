انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 550 نقطة

الوكيل الاخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، حوالي 550 نقطة بعد ارتفاعها الخميس الماضي 500 نقطة.



وانخفض مؤشر داو جونز، أمس الجمعة، 288 نقطة ليغلق على 34618 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 217 نقطة ليصل إلى 13708 نقطة.

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أما مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) فانخفض 54 نقطة ليصل إلى 4450 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 19 نقطة ليصل إلى 1847 نقطة.



وفي قطاع البنوك، تراجع سهم بنك (غولدمان ساكس)، دولارين، ليغلق على 342 دولارا للسهم الواحد، واستقر سهم بنك (تشيس مانهاتن ) عن 148 دولارا للسهم الواحد.