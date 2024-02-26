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الإثنين، 26-02-2024 09:57 ص

انطلاق المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي

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الوكيل الإخباري - انطلقت في أبوظبي، الإثنين، فعاليات المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.اضافة اعلان


ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري 13 إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري 12 الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

 




 

 


 

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