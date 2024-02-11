رئيس مجموعة البنك الدولي يزور الأردن ويلتقي مسؤولين

الوكيل الإخباري - وصل رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إلى الأردن في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، والبحث في سبل تسريع وتيرة تحقيق نواتج التنمية، والاستمرار في تعزيز نوعية حياة المواطنين.



وخلال الزيارة، سيلتقي بانغا مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وسيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية.



وتؤكد الزيارة التزام مجموعة البنك الدولي بمساعدة المملكة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033؛ لتحقيق نمو مستدام وشامل وخلق فرص العمل.

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وسيبحث بانغا خلال الزيارة سبل مواصلة دعم الأمن المائي والعمل المناخي في الأردن.



كما سيسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة لإتاحة حصول اللاجئين السوريين على الخدمات وتوفير الفرص الاقتصادية لهم، وهو ما يمثل منفعة عامة عالمية يقدمها الأردن بوصفه دولة مضيفة للاجئين.