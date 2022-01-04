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الثلاثاء، 04-01-2022 09:35 ص

انطلاق المعرض الأردني للتجارة والخدمات في دمشق

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الوكيل الإخباري - تنطلق في العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الاردني للتجارة والخدمات، الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف التجارة السورية، على مدى 3 أيام.

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ويشارك بالمعرض المقام على أرض مدينة المعارض بالعاصمة دمشق، وسيفتتحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، 50 شركة محلية تعمل بقطاعات التجارة والخدمات، الى جانب 127 رجل أعمال.


وتتوزع الشركات المشاركة على قطاعات التجارة والوكالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والآلات والمعدات والجامعات والمستشفيات.


وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان إقامة المعرض هدفه تعزيز علاقات المملكة التجارية مع الشقيقة سوريا، وبناء شراكات استراتيجية اقتصادية مبنية على التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين العليا.


وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن قيمة الصادرات الاردنية الى الجارة سوريا، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار مستوردات.

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