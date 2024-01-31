انكماش الاقتصاد السعودي بـ3.7% خلال الربع الرابع من 2023

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد شهد خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 0.9%، مقارنة بالعام السابق 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2 % في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 4.6 % إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1% بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء.

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وقالت الهيئة السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد انكمش بنسبة 3.7 % خلال الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بمعدل 4.3 % و3.1 % على التوالي.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا قد حقق نموا بنسبة 0.4 % في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 2.7% على أساس فصلي.



كما أظهرت البيانات الحكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأولي للسعودية في 2023 بـ 0.9% على أساس سنوي، بالمقارنة مع العام 2022.

