السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 20-01-2024 02:45 م

الصين تحدت العقوبات وجعلت روسيا أكبر مورد نفط لها في 2023

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن روسيا صارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، أكبر مستوردة للخام في العالم، والتي تحدّت العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد كثيرا عن وارداتها من مصدرين رئيسيين آخرين مثل السعودية والعراق.

وتراجعت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين سابقا، 1.8 % إلى 85.96 مليون طن، إذ تراجعت حصة السعودية في السوق لصالح الخام الروسي الأقل سعرا.

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