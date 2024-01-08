انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - تكبدت أسعار النفط خسائر بأكثر من واحد بالمئة، في المعاملات المبكرة الاثنين، متأثرة بتخفيضات حادة في أسعار الخام السعودي وزيادة في إنتاج أوبك، وهو ما فاق تأثيره المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

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بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت 90 سنتا أو 1.14 بالمئة إلى 77.86 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 87 سنتا أو 1.17 بالمئة إلى 72.95 دولار للبرميل.



وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

