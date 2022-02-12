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السبت، 12-02-2022 09:03 ص

انكماش دون المتوقع للاقتصاد البريطاني في ديسمبر

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الوكيل الاخباري- انكمش الاقتصاد البريطاني 0.2%، في ديسمبر/كانون الأول الذي دفع فيه الانتشار الكبير للسلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19 الكثير من البريطانيين إلى العمل من المنزل، وتجنب أنشطتهم الاجتماعية المعتادة، وهو ما أثر بالسلب على الكثير من الأنشطة في قطاع الخدمات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.6%، في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا بنسبة 0.6%، للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري وزيادته 6.3%، عن الفترة نفسها من العام السابق.

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