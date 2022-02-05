برغم عودة تفشي كورونا.. نمو أكبر من المتوقع للوظائف الأميركية

الوكيل الاخباري- على الرغم من عودة تفشي كوفيد-19 المتسارع من جراء المتحوّر أوميكرون، سجّلت الوظائف في الولايات المتحدة نمواً مع استحداث 467 ألف فرصة عمل في كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلنت الحكومة، في حصيلة فاقت التوقعات.



وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، من البيت الأبيض "ماكينة الوظائف الأميركية تتقدم أكثر من أي وقت مضى، دعمًا لانتعاش قوي وفرص للرجال والنساء الذي يعملون جاهدين في هذا البلد".



وشكّل تقرير وزارة العمل الذي أظهر أيضاً ارتفاع معدّل البطالة بشكل طفيف إلى 4%، مفاجأة سارّة لأكبر قوة اقتصادية في العالم، بعدما كان خبراء كثر توقّعوا نمواً وظيفياً ضعيفاً أو حتى سلبياً في الشهر الأول من العام 2022.

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