تونس تطرح اكتتابا عاما لتغطية جزء من احتياجات ميزانية 2022

الوكيل الاخباري- قال مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية إن تونس ستصدر اكتتابا عاما لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022 دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.



وتأمل تونس التي تواجه أسوأ أزمة مالية لها التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا.



وامتنع حلفاء تونس الغربيون عن إقراضها منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في 25 يوليو/ تموز الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب وقال سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

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