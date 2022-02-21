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الإثنين، 21-02-2022 09:27 ص

انهيار جديد للقطاع العقاري الصيني.. 100 مليار دولار حجم المطالبات هذا العام

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الوكيل الاخباري- قبل سبعة أسابيع فقط، بدت شركة شينرو بروبريتيز غروب Zhenro Properties Group، كأكثر شركات العقارات الصينية استقراراً مالياً، وسط صناعة تعاني من فترة غير مسبوقة من التعثر المالي.

وأعلنت الشركة في يناير عن خطتها لاسترداد جزئي لسنداتها الدولارية، كما تفاخرت بأن إحدى وحداتها حصلت على خط ائتمان بقيمة 9.14 مليار يوان (1.44 مليار دولار) من بنك الصين المملوك للدولة. في الوقت الذي كانت تتداول سنداتها قصيرة الأجل عند 80% من قيمتها الاسمية، مقارنة بـ 17% لمجموعة تشاينا إيفرغراند غروب.

إلا أن هذا التفاخر لم يدم طويلاً، وباتت شينرو أحدث مطور عقاري صيني يحذر من تخلفه عن السداد بالتزاماته، وهو تحول مخيف حتى بمعايير الصناعة التي تضاعفت فيها المفاجآت السلبية خلال العام الماضي، وفقاً لما ذكرته

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