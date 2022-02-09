الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل قفزة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 35.2 بالمئة، مقارنة مع العام 2020، مبينة أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 140.705 مليار دولار العام الماضي.

اضافة اعلان



وقالت هيئة الجمارك الروسية في بيان صحفي :" إن الصادرات من روسيا إلى الصين زادت بنسبة 38.4 بالمئة وبلغت 68.029 مليار دولار، بينما زادت الواردات إلى روسيا من الصين بنسبة 32.3 بالمئة وبلغت 72.676 مليار دولار".



وأضاف البيان: "انخفضت حصة الصين في إجمالي حجم التجارة الخارجية لروسيا في الفترة المشمولة من التقرير إلى 17.9 بالمئة من 18.3 بالمئة في العام السابق.

بترا