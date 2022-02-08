انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصيني أخيرا أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تراجعت في كانون الثاني الماضي.

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وانخفضت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام وسط ارتفاع الدولار، وبلغت حيازات النقد الأجنبي في الصين 3.2216 تريليون دولار ، بانخفاض 28.5 مليار دولار بنسبة 0.88 بالمئة، مقارنة مع نهاية عام 2021.



وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، وانغ تشون ينغ ، تعليقا على البيانات: "حافظ سوق النقد الأجنبي على استقراره في كانون الثاني، مع بقاء العرض والطلب المحليين على النقد الأجنبي متوازنين بشكل أساسي".



و علل المسؤول الصيني هذا التراجع إلى تأثير عوامل؛ مثل توقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى والبيانات الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الكلي التي ساهمت في ارتفاع مؤشر الدولار والتغيرات في أسعار الأصول.



واضاف إنه على الرغم من جائحة كورونا والشكوك الخارجية المتزايدة والسوق المالي العالمي المتقلب، ظلت المرونة الاقتصادية للصين قوية مع إمكانات كبيرة وأساسيات سليمة طويلة الأجل، والتي ستوفر دعما قويا لاستقرار انعكاسات العملات الأجنبية في البلاد.

بترا