انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية حوالي 260 نقطة

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 265 نقطة، في أول يوم تداول في العام الحالي 2024.

اضافة اعلان

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الثلاثاء 25 نقطة ليصل إلى 37715 نقطة، إلا أن مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، انخفض 245 نقطة ليتراجع إلى 14765 نقطة، أي بنسبة فاقت 1.6بالمئة.



كما انخفض مؤشر (S&P500) 27 نقطة ليصل إلى 4742 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 2010 نقطة.

وتراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 70 دولارا للبرميل الواحد.