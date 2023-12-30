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السبت، 30-12-2023 07:42 م

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

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الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.11% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2428 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.4 ملايين دينار مقارنة مع 4.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 22.1 % فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.7 مليون دينار ، مقارنة مع 22.2 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 21.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 11523 صفقة.


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