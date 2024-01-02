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الثلاثاء، 02-01-2024 05:35 م

البورصة تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشرها

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الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إنه تم إجراء المراجعة الربعية الدورية لجميع الشركات المدرجة في السوق، لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم لبورصة عمان، بهدف ضمان أن تعكس المؤشرات حركة وأداء ونشاط السوق بدقة.

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وبموجب المراجعة تمت متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع، واختيار شركات عينة المؤشرات من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات، وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.


وأضاف الوظائفي بحسب ما نشره موقع البورصة الإلكتروني، أنه نتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب 10 شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة 4 شركات أخرى. وبالنسبة للشركات التي تم سحبها من العينة فهي: مصانع الاجواخ الاردنية، وفيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية، والخطوط البحرية الوطنية الأردنية، والعربية الدولية للفنادق، وميثاق للاستثمارات العقارية، والتأمين الأردنية، ومجموعة الخليج للتأمين - الأردن، والزرقاء للتعليم والاستثمار، و الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات، ومساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية.


أما بالنسبة للشركات التي تمت إضافتها للعينة فهي: السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين، والأسواق الحرة الأردنية.


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