ايرادات ألعاب الفيديو العالمية تصل لـ 92.3 مليار دولار في 2022

الوكيل الإخباري -
تراجعت إيرادات قطاع ألعاب الفيديو العالمية على أجهزة "بي سي" والأجهزة المنزلية (بلاستيشن، إكس بوكس، وسويتش) 2.2 % خلال 2022 لتصل إلى 92.3 مليار دولار، مقابل 94.4 مليار دولار في 2021.اضافة اعلان
وجاءت 56.2.2 % من الإيرادات من ألعاب الأجهزة المنزلية بـ 51.8 مليار دولار من خلال 611 مليون لاعب، بينما حققت ألعاب "بي سي" 38.2 مليار دولار من خلال 1.1 مليار لاعب بجانب إنفاقهم على ألعاب المتصفح بقيمة 2.3 مليار دولار.
وعلى مستوى الإنفاق سيطرت الولايات المتحدة والصين على 48 % من حجم الإنفاق في 2022، حيث أنفق لاعبو الولايات المتحدة 29 مليار دولار بينما أنفق الصينيون 15.2 مليار دولار.
وبحسب بيانات شركة نيوزوو فقد تصدرت أمريكا الشمالية أعلى المناطق تحقيقا للإيرادات بـ 31.2 مليار دولار في 2022 بالرغم من تراجعها بـ 4.2 % على أساس سنوي، تليها آسيا بـ 30.2 مليار دولار ثم أوروبا بـ 24.3 مليار دولار، ثم أمريكا اللاتينية بـ 4.2 مليار دولار وأخيرا الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تعد المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 2.9 % لتحقق 2.5 مليار دولار. ( الإقتصادية
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