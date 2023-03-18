أسعار الذهب عالمياً تصعد صعوداً عنيفاً وتتجه نحو 2000 دولار للأوقية

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب صعودا عنيفا بمرور التداولات في ظل بعض التطورات المهمة التي عززت الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الاَمنة على الإطلاق، ويواصل المضي قدما نحو مستوى 2000 دولار للأوقية.

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وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 3% تقريبا وسجلت حوالي 1975 دولار للأوقية.



وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الاَجلة لمعدن الذهب بنحو 3% وسجلت حوالي 1979 دولار للأوقية.



ولقد استفادت أسعار الذهب ببعض التطورات التي عززت الطلب عليها وعلى رأسها المخاوف حيال أزمة عالمية جديدة على خلفية الانهيارات التي لحقت ببعض البنوك الكبرى والشركات المؤسسة لهذه البنوك والتي كان اَخرها، إعلان الشركة القابضة لبنك سيليكون فالي المنهار بأنها تقدمت بطلب إفلاس بموجب قانون الفصل 11 من قانون الإفلاس بالولايات المتحدة.

