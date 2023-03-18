السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

قفزة بأسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يسجل 40.2 دينارا للغرام

أسعار الذهب عالمياً تصعد صعوداً عنيفاً وتتجه نحو 2000 دولار للأوقية

كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

زلزال بقوة 4 درجات يهز طاجيكستان

فرنسا.. أعمال عنف واعتقال العشرات في مظاهرات ضد قانون التقاعد

الرئيس الأمريكي: الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار

الاحتلال يعيق أعمال تزيين شوارع القدس القديمة استعدادا لشهر رمضان

في أول ظهور له على يوتيوب.. ترامب: عدت وآسف لجعلكم تنتظرون

الأرصاد: يبدأ تأثير المنخفض الجوي على المملكة ليلاً

وفيات السبت 18-3-2023

 
السبت، 18-03-2023 09:09 ص

بسبب المعادن الصينية.. مصانع الذخيرة الأميركية في خطر

2212


الوكيل الإخباري - قلق جديد في الولايات المتحدة من "اختراق" الصين للأمن القومي، هذه المرة من بوابة "سلاسل التوريد الصينية" لخامات ومعادن مستخدمة في صناعات دفاعية هامة.

اضافة اعلان


وفي تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، ظهر قلق الجيش الأميركي البالغ من أن يفقد تفوقه التكنولوجي والتسليحي، إن لم تجد الولايات المتحدة مصادر أخرى لهذه المعادن بعيدا عن يد الصين وحلفائها.


• تعتمد الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى على المعادن الضرورية لبناء أنظمة الأسلحة وصيانته بشكل "مثير للانزعاج" على دول أخرى، على رأسها الصين.


• الجيش الأميركي يشعر بتهديد للخطط الإستراتيجية التي تعتمد على الصناعات الدفاعية، خاصة بعد زيادة التوترات مع الصين.


• أظهرت حرب أوكرانيا مخاطر الاعتماد الشديد على دولة أخرى، وخاصة غير حليفة في إشارة إلى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.


• الحرب أفرزت أزمة طاقة باضطرار أوروبا لإنفاق مليارات اليوروهات لجلب غاز ونفط بعيدا عن الإمدادات الروسية، ورغم ذلك لم يتم تعويض هذه الإمدادات؛ ما يعني أن هذه الأزمة قد تتكرر مع المعادن المتحكمة في توريدها الصين.


أي معادن تتحكم فيها بكين؟


• الليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت ومعادن أخرى ضرورية لبناء بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى، وهي مواد تصدرها الصين بشكل أساسي لأميركا وأوروبا.


• معادن الغاليوم والزرنيخ والنيون، تدخل في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة (الرقائق الإلكترونية)، وهي مكونات أساسية لأنظمة توجيه الصواريخ والحرب الإلكترونية وقدرات الذكاء الاصطناعي.


• هذه المعادن تنتج في روسيا والصين وأوكرانيا، وتنتجها الولايات المتحدة بقلة.
• ما حدث في أوكرانيا سرَّع عمليات التسليح وإنتاج الذخائر؛ ما استنفذ مخازن السلاح في الولايات المتحدة ودول بأوروبا؛ وبالتالي احتاجت لمعادن بشكل وفير للتصنيع.


• الحرب أدت كذلك لخفض إمدادات العالم من النيون من نوع أشباه الموصلات إلى النصف.


• وجود هذه المعادن في يد الصين يهدد الأمن القومي الأميركي، فواشنطن وحلفاؤها لا تنتج ما يكفي من هذه المعادن للحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش في العقود القادمة. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
1 - Copy

قفزة بأسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يسجل 40.2 دينارا للغرام

LYNXNPEAAC0UH_L

أسعار الذهب عالمياً تصعد صعوداً عنيفاً وتتجه نحو 2000 دولار للأوقية

بايدن4

الرئيس الأمريكي: الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار

78DC2B61-3269-47FD-A947-F9E5819CC919

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض متأثرةً بأزمة البنوك لكنها تحقق مكاسب ‏أسبوعية

246F51B4-6745-4164-B2BC-B99B28CBCC86

مصر تتعهد بتيسير زيادة الاستثمارات السعودية

1026466284

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي هذا العام

أخبار متعلقة
تتتتت

رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف

1532197038

دولة عربية في الصدارة.. تصنيف دول العالم الأرخص في سعر رغيف الخبز

640-532

12 % من صادرات السيجار الكوبي تذهب للشرق الأوسط

225

بريطانيون يواجهون الرفوف الفارغة.. لماذا اختفت الطماطم؟

1

البنك الدولي يعد بتيسيرات في هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة

اافف

تغير المناخ يهدد أهم المراكز الاقتصادية بالعالم