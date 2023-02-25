البنك الدولي يعد بتيسيرات في هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة

الوكيل الإخباري -
قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى، السبت، إن البنك الدولي "سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون" للاقتصادات المتعثرة.اضافة اعلان
وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19.
في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب "تباطئها" في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقال مالباس في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنغالورو الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين: "البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة". ( سكاي نيوز
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