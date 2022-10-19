الأربعاء 19-10-2022
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مسرحية توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
الملك يعزي الرئيس التركي بضحايا حادثة انفجار منجم التعدين
مذكرة تفاهم بين الشؤون السياسية والبرلمانية وشركاء الأردن
الأميرة بسمة بنت طلال تطلق مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية 2022
أخبار الشركات
أخبار الشركات
جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم طلبتها المتفوّقين المُستحقين للمنح الدراسية
مجموعة المطار الدولي تعرض انجازاتها في العمل المناخي في الجمعية العلمية الملكية
أمريكانا للمطاعم تفتتح أول فروع "كرسبي كريم" في الأردن
The Freestyle من سامسونج، الجهاز الذي يأسر قلوب المستخدمين الشباب حول العالم
كورونا
كورونا
أمريكا .. تطوير سلالة جديدة من كورونا قاتلة بنسبة 80%
أسوء نسخة جينية .. "XBB " متحور جديد لكورونا عالمياً
الادعاء العام الأوروبي يحقق في عمليات شراء لقاحات كوفيد
المانيا تعلن إيقاف الفحوصات المجانية لكورونا
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