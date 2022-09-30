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هل خفضت السيارات الكهربائية الإيرادات الضريبية للحكومة؟

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الجمعة، 30-09-2022 06:07 م

هل خفضت السيارات الكهربائية الإيرادات الضريبية للحكومة؟

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل تراجع الإيرادات الضريبية للحكومة بنحو 400 مليون دينار.

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإيرادات التي توقعتها الحكومة في بداية العامة قدرت بنحو 1.2 مليار، فيما يتوقع أن تكون مع نهاية العام 800 مليون.

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وأضاف أن التراجع كان بسبب الفروقات على أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية، فيما تتحمل الحكومة كلفة ارتفاع أسعار الغاز حيث تصل كلفة أسطوانة الغاز حاليا إلى 12.81 دينار وتباع بـ7 دنانير للأسطوانة باعتبارها مادة أساسية للمواطنين.

 

وحول تأثير استخدام السيارات الكهربائية على تراجع استهلاك البنزين بنوعيه في الأردن، أشار عقل إلى أن التأثير محدود وذلك لوجود نحو 37 ألف سيارة كهربائية من أصل 1.7 مليون سيارة في الأردن وهي نسبة ضئيلة جدا.

 

وكانت الحكومة خفضت في تسعيرة شهر تشرين أول المقبل أسعار البنزين بنوعيه، فيما قامت برفع أسعار الديزل والكاز، مع تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

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