بالرغم من الأزمة.. ارتفاع مبيعات التجزئة التركية

الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات التركية الرسمية ارتفاع مبيعات التجزئة التركية الشهرية 4.8 %، مقابل 1.2%، وهي الأعلى منذ وتعد تلك البيانات هي الأعلى من آب 2021.



وكشفت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة التركية على أساس سنوي إلى 21.8 % مقابل 11.8 % خلال نفس الفترة منذ عام، وتعد تلك البيانات هي الأعلى منذ تموز 2021 .

اضافة اعلان



ومبيعات التجزئة هي قياس شهري لجميع السلع المباعة من قبل تجار التجزئة على أساس أخذ عينات من متاجر البيع بالتجزئة لمختلف الأنواع والأحجام في تركيا باستثناء السيارات، وهو مؤشر هام على الإنفاق الاستهلاكي، ويرتبط أيضا بثقة المستهلك.



في غضون ذلك تحوم الليرة التركية بالقرب من مستويات 18.8440 ليرة دولار بتراجع طفيف لا يتجاوز 0.1%، بينما سجلت الليرة اليوم أعلى سعر مقابل الدولار عند مستويات 0.18.8 ليرة دولار.

