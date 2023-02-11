كيف ستتأثر صادرات تركيا بالتبعات الاقتصادية للزلزال؟

الوكيل الإخباري - يواجه الاقتصاد التركي خسائر "مليارية" على وقع الزلزال المُدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا يوم الإثنين الماضي، مخلفا آلاف الضحايا، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية.

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تشكل المدن العشر التي ضربها الزلزال في تركياثقلا اقتصاديا، لجهة وقوع كثيرٍ من الشركات الصناعية الكبرى فيها، وبشكل خاص في مدينة غازي عنتاب، التي تسهم بمعدلات مرتفعة ضمن إجمالي الصادرات التركية.



بحسب الكاتب الاقتصادي التركي، ناغي بكير، في صحيفة "dunya" المتخصصة، فإن البيانات الحكومية تشير إلى أن حجم مساهمة المدن العشر التي لحقت بها أضرار الزلزال تصل إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي لتركيا، وهي بذلك تسهم بحوالي 1.51 نقطة في معدل النمو المحقق في العام 2021.



وتستحوذ مدينة غازي عنتاب على النسبة الأكبر من تلك المساهمة، وتعتبر المحافظة الثامنة ضمن أكبر المحافظات التركية المؤثرة في اقتصاد البلاد.



ووفق البيانات التي ذكرها ناغي، فإن إجمالي مساهمة المدن العشر في إجمالي صادرات تركيا، طبقا لبيانات العام 2022، يصل إلى 10.9 %.



وتسجل غازي عنتاب 11.2 مليار دولار من إجمالي قيمة الصادرات، بينما مرسين حوالي 6.2 مليار دولار، وهاتاي 4.1 مليارات دولار، وأضنة 3.1 مليارات دولار.



وفيما تقدر تقرير نسبة واردات المدن العشر من إجمالي واردات تركيا بحوالي 6.7 % ،وغازي عنتاب وحدها تستحوذ على نسبة 4.4 % من الصادرات التركية، و1.6 في % بالنسبة لهاتاي، و1.2 في % لأضنة. ( سكاي نيوز )

