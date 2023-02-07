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الثلاثاء، 07-02-2023 02:55 م

بورصة إسطنبول تهبط 6% وسط مخاوف من تداعيات الزلزال

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الوكيل الإخباري - تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "بي أي إس تي 100" بأكثر من 6 % خلال تعاملات، الثلاثاء، متأثرا بالمخاوف المتعلقة بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أمس الإثنين، وأسفر عن آلاف القتلى والمصابين.

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هز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل حوالي 5 آلاف شخص، حسب أحدث البيانات، كما أسقط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية ودمر مستشفيات وجعل الآلاف بين مشرد ومصاب.


الليرة التركية أيضا تأثرت بتداعيات الزلزال إلى جانب صعود الدولار، وسجلت أمس مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار عند 18.85 ليرة، قبل أن تقلص بعض خسائرها ويجري تداولها اليوم عند مستوى 18.83 ليرة للدولار. ( سكاي نيوز )

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