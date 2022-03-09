بايدن يطلق دولاراً رقمياً

الوكيل الإخباري - أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء مشروع دولار رقمي في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة، في تحد كبير للبتكوين والدجيكوين وغيرهما من العملات المشفرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة “واشنطن بوست”.

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وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، أن بايدن سيوقع الأربعاء مرسوما يطلب فيه من إدارته “إيلاء أهمية قصوى للبحث والتطوير بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي في الولايات المتحدة التي تهيمن عملتها على قطاع المال في العالم”.