وفد اقتصادي امريكي يزور الأردن الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري - يبدأ وفد اقتصادي وتجاري امريكي رفيع المستوى من ولاية نبراسكا زيارة عمل للأردن يوم الثلاثاء المقبل، للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة.

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وتنظم زيارة الوفد الذي يرأسه وزير خارجية ولاية نبراسكا روبرت ايفنين، وتأتي تحت عنوان "الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي"، غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية.



وتعد ولاية نبراسكا الواقعة بمنطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة، واحدة من أكبر منتجي المواد الغذائية والزراعية، وتشتهر بمجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ويضم الوفد أصحاب اعمال يمثلون قطاعات الأدوية والمختبرات الطبية والرعاية الصحية في المنازل ودور رعاية المسنين، وإدارة المياه والاستدامة، والمنتجات الزراعية، وخصوصا الحبوب ومنها الذرة والمنتجات الغذائية ومزارع الأبقار واللحوم ومنتجات الألبان والأعلاف.



كما يمثل الوفد قطاعات شركات مزودي وموزعي المواد الغذائية والتموينية والهندسة الزراعية وأدوات وعدد زراعية وتقنيات الري والتقنيات الصديقة للبيئة والاستشارات بمجال التعليم العالي والجامعات وخدمات الالتحاق بالجامعات واستشارات قانونية متخصصة في شؤون الهجرة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.



وسيقام على هامش الزيارة التي تستمر يومين ورشة عمل صباح يوم الأربعاء المقبل لمناقشة فرص ومزايا الاستثمار ومجالات التعاون الاقتصادي المشترك في الأردن و ولاية نبراسكا.



وأشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى أهمية الزيارة لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المملكة و ولاية نبراسكا، وتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال.



واشاد في بيان صحفي، اليوم السبت، بمستوى علاقات الصداقة التاريخية والسياسية التي تربط البلدين، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز تجارته مع الولايات المتحدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما.



وقال الكباريتي إن غرفة تجارة الاردن تنظم زيارة الوفد انطلاقاً من دورها المستمر بالترويج للفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وإيجاد فرص جديدة للتجارة مع مختلف الدول، بما يمكن البلاد من تجاوز تبعات جائحة كورونا.



وأشار لدور غرفة تجارة الأردن الفاعل من خلال عضويتها في الغرفة التجارية العربية الأميركية الوطنية والتي تأسست منذ أكثر من نصف قرن، أقدم منظمة أميركية خدماتية مكرسة للأعمال التجارية العربية الأميركية، ومقرها في واشنطن العاصمة، ولها علاقات مع أكثر من 25 ألف شركة مهتمة بالتجارة بين العالم العربي والولايات المتحدة.



وبين الكباريتي ان تجارة الاردن تعكف من خلال عضويتها في الغرفة الأميركية والعديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة الى التعاون والتنسيق لتنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية واستقطاب البعثات التجارية منها والتي تسهم وبشكل كبير الى الترويج للأردن اقتصادياً واستثمارياً.