بايدن يعيّن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي رئيسة لمستشاريه الاقتصاديين

الوكيل الإخباري -
عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد رئيسة لفريق المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية.اضافة اعلان
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ برينارد (61 عاماً) التي تشغل منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مايو 2022 ستحلّ محل براين ديز ( 44 عاماً) الذي كانت استقالته متوقّعة مع بدء النصف الثاني للولاية الرئاسية.
ونقل بيان البيت الأبيض عن بايدن قوله إنّ "لايل هي أحد روّاد الاقتصاد الكلّي في البلاد، وتتمتّع بخبرة اقتصادية وطنية ودولية غير عادية".
وأضاف: "إنّها شخصية موثوق بها في مؤسساتنا الاقتصادية وتعي كيف يؤثّر الاقتصاد على الناس". ( العربية
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